Halfjaarcijfers Vitesse: Kozlowski past zich moeiteloos aan, Ferro stelt teleur

Voor Vitesse staat het jaar 2023 in het teken van schadeherstel. De eerste seizoenshelft is mislukt. De Pool Kacper Kozlowski ontworstelt zich het beste aan de sportieve malaise in Arnhem. De Portugees Ferro is de grote tegenvaller bij de zwalkende eredivisionist.

Kozlowski is pas 19 jaar. Vitesse huurt de zeer talentvolle Pool van Brighton & Hove Albion, club uit de Engelse Premier League.

Kozlowski is de jongste speler ooit actief op een EK (17 jaar en 246 dagen). Hij zit in zijn prille carrière alweer bij zijn vierde club. De Pool past zich telkens moeiteloos aan. Zo ook bij Vitesse, waar hij de beste halfjaarcijfers van de selectie produceert (zie klassement).

Geen WK

Kozlowski brak als prof door bij Pogon Szczecin in Polen. In januari 2022 pikte Brighton hem daar op. Hij werd vervolgens meteen verhuurd aan de satellietclub Union Saint-Gilloise. Na een avontuur in Brussel volgde Vitesse.

In die korte loopbaan groeide Kozlowski al uit tot international. Onlangs moest de middenvelder een forse tegenvaller incasseren. Hij viel af voor de definitieve WK-selectie van Polen.

Volledig scherm Vitesse-verdediger Ferro treurt na de verloren thuiswedstrijds tegen Fortuna Sittard (1-2). © Pro Shots / Paul Meima

Sof

Ontwikkelt Kozlowski zich tot topspeler, de carrière van Ferro zit in een dip. De Portugees speelde in zijn loopbaan al in de Champions League voor Benfica. Maar hij komt de laatste jaren niet meer in de plannen van de club uit Lissabon voor.

De voorbije jaren werd Ferro verhuurd aan Valencia en Hajduk Split. In Spanje kwam hij nauwelijks aan bod. Het avontuur in Kroatië verliep wel naar wens.

Bij Vitesse valt Ferro tot dusver bitter tegen. Hij kreeg van coach Thomas Letsch en diens opvolger Phillip Cocu ruim de kans. Maar de Portugees faalde en raakte zo op een zijspoor. Zijn lage gemiddelde over de eerste seizoenshelft vertelt het verhaal van de centrale verdediger. Zijn rol in Arnhem is uitgespeeld.

Volledig scherm © Marcel Kuster