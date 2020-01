Hand Sturing al meteen zichtbaar

Sturing zoekt met Vitesse de aanval. Voor de Eerbeker heeft Joseph Oosting voor de winter alvast het fundament neergelegd. De Drent was na het vertrek van Sloetski een maand de trainer van Vitesse. Hij pakte zeven punten in drie wedstrijden, waarmee de crisis bij de eredivisionist verdween.

Sturing verheft zijn stem ook vaak. Hij corrigeert bij slordigheid en balverlies. Dat is een alledaagse gang van zaken in het profvoetbal, maar de selectie van Vitesse moet er aan wennen. Onder Sloetski werden partijen nauwelijks stilgelegd. En de coaches wezen nauwelijks op fouten.

,,In deze tien dagen in Portugal rollen we onze speelwijze uit”, zegt Sturing. ,,We moeten automatismen inslijpen. In de uitvoering en het mentale bewustzijn. Ik wil het systeem hier uiteindelijk terug zien op het veld. En dan verwacht ik geen geoliede machine, maar we moeten wel stappen maken.”