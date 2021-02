Haperende drainage zorgt voor slecht veld bij Vitesse, maar voor onderhoud loopt niemand warm

Kraker tussen Ajax en PSV in kwartfina­le beker, NEC ontvangt VVV, Vitesse naar Excelsior

23 januari Ajax neemt het in de kwartfinale van de TOTO KNVB beker op tegen PSV. Beide topclubs werden in de loting vanavond aan elkaar gekoppeld. Vitesse speelt in Rotterdam tegen Excelsior, NEC ontvangt VVV. De kwartfinales worden op 9, 10 of 11 februari afgewerkt.