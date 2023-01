Hart Davy Pröpper slaat op hol bij rentree in Abe Lenstra Stadion

Davy Pröpper is terug. Met een fijn optreden van ruim 25 minuten tegen Heerenveen heeft de 19-voudig international zijn rentree gemaakt bij Vitesse. De zege maakt de terugkeer in het profvoetbal compleet.

Pröpper (31) sloot vrijdag een contract af bij Vitesse en maakte zaterdag meteen zijn debuut. In een paar passes was zijn klasse alweer te zien. De Arnhemmer had genoten in het Abe Lenstra Stadion, waar Vitesse met 3-1 won van Heerenveen.

,,Ik kwam om de winst over de streep te trekken”, reageerde Pröpper. ,,We gingen met vijf man achterin spelen en dan wilden we toeslaan in de omschakeling. Het ging lekker.”

Wennen moest hij ook. ,,We hadden de controle. Maar ik voelde de inspanning wel. Mijn hart ging tekeer. Je gaat meteen van nul naar honderd, hè. Ik had wel even ademnood. Maar dit smaakt naar meer. Ik voel me goed. Ik heb geen last van de spieren. Nu gaan we lekker door. Mooi om terug te zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.