Heeft Vitesse eeuwig speelrecht of niet? Club vandaag weer de rechtszaal in voor gebruik stadion GelreDome

Heeft voetbalclub Vitesse het eeuwige speelrecht in stadion GelreDome? Via een bodemprocedure, die deze ochtend begint in het gerechtshof van Arnhem, wil de eredivisionist dat afdwingen. De zitting neemt vermoedelijk de gehele dag in beslag.