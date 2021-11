Het echte vuurwerk is van Vitesse: na Europese krachttoer wordt FC Utrecht met overtuiging aan de kant gezet

Na heroïsche Europese avond van Vitesse moet Letsch puzzelen voor Go Ahead: Wie er ook komt, hij is er klaar voor

ARNHEM - Vitesse schakelt razendsnel over van Europa naar de eredivisie. Voor de Arnhemse club wacht zondag Go Ahead Eagles. Enzo Cornelisse start dan in de basis. En held Maximilian Wittek is een ‘groot vraagteken’.

22 oktober