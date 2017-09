'Het is gezellig in Nice, we zitten met koelboxen op het strand'

Honderden fans van de Arnhemse profclub zijn de afgelopen dagen naar Frankrijk gereisd voor de wedstrijd tegen OSG Nice donderdagavond. Onder meer per vliegtuig. Zo ook Herman van Brummelen die met twee anderen vanavond in het stadion zit. Omdat het de eerste keer is dat hij vliegt, moest er wel even moed ingedronken worden.



De eerste Vitesse-fans vierden woensdagavond al een feestje in Nice. Onder meer toen algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse voor tientallen mensen een rondje bier bestelde.



Vitesse en OGC Nice trappen vanavond om 19.00 uur af voor de tweede wedstrijd in de poulefase van de Europa League. De Arnhemmers verloren hun eerste pot tegen Lazio Roma thuis met 3-2, terwijl Nice in België met 1-5 uithaalde tegen Zulte Waregem. De clubs treffen elkaar op donderdag 7 december opnieuw, dan in het GelreDome in Arnhem.