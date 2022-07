Het moet op alle vlakken beter bij zwak Vitesse: ‘Het gevoel is niet goed nu’

Met een hoofd vol zorgen en een waslijst aan verbeterpunten begint Vitesse aan de laatste dagen van de voorbereiding. Een week voor de competitiestart staat de Arnhemse club er niet goed voor, zo werd zaterdag wel duidelijk in de oefenwedstrijd tegen Atromitos FC (1-2).

,,Het was erg slecht”, sprak Sondre Tronstad. ,,Vrijwel niets lukte. We verdedigden niet goed genoeg, maakten te veel fouten aan de bal en slaagden er niet in om de tegenstander onder druk te zetten. Volgende week moeten we een totaal ander niveau halen. Dat is wel duidelijk.”

Tronstad vormde samen met Matus Bero weer het ervaren blok op het middenveld van Vitesse. Maar de Noorse steunpilaar stond er zaterdag terneergeslagen bij. ,,Het gevoel is niet goed nu. Ik zou niet meteen willen zeggen dat ik mij zorgen maak, maar we moeten het op alle vlakken beter gaan doen en leren van onze fouten. We moeten ons hoofd omhoog houden en elkaar blijven helpen.”

Vitesse was aanvallend onmachtig en defensief kwetsbaar tegen Atromitos, de nummer 12 van de afgelopen Griekse competitie (veertien clubs). Het spel zat vol slordigheden. Bovendien ontbraken vastigheden in het Arnhemse elftal. Er waren volop misverstanden en er werd constant gewezen en met elkaar gepraat.

Al na een kwartier keek Vitesse tegen een 2-0 achterstand aan. Eerst scoorde Victor Klonaridis uit een counter, daarna strafte Marios Tzavidas een fout van Melle Meulensteen af. ,,De tegengoals vielen te makkelijk”, zei Tronstad. ,,Bij de 0-1 hadden we voldoende verdedigers achterin, maar moeten we gewoon beter verdedigen.”

Vitesse had de hele wedstrijd veel meer balbezit, maar kwam nauwelijks tot goed uitgespeelde kansen. Als de Arnhemmers een behoorlijke aanval opzette, werd er in de laatste fase vaak een verkeerde beslissing genomen of werd er niet doortastend genoeg gehandeld. Tien minuten voor tijd scoorde Vitesse nog wel, een kopbal van Ferro uit een hoekschop.

Quote Het is duidelijk dat we een hoger niveau moeten halen als we dit seizoen succesvol willen zijn. Matus Bero, Speler Vitesse

,,Effectiviteit is één van de belangrijkste dingen waar we aan moeten werken, we hadden vaker kunnen scoren”, zei Matus Bero. ,,Het is duidelijk dat we een hoger niveau moeten halen als we dit seizoen succesvol willen zijn. Dus het wordt hard werken op de training en goed luisteren naar de instructies van de coach.”

De nieuwe aanvoerder van Vitesse predikte geduld na de oefennederlaag. Met de tijd zal het team en het spel beter worden, stelde Bero. De Slowaak keek daarom ook vooral uit naar de topper tegen Feyenoord in plaats van dat hij zich zorgen maakte.

,,Laten we heel eerlijk zijn: geen speler houdt van de voorbereiding”, zei hij. ,,We kijken uit naar de eerste officiële wedstrijd. Dat we direct tegen Feyenoord spelen, zie ik als een mooie kans om een goede start te maken. Na dat duel weten we meteen waar we staan.”

Opstelling Vitesse: Houwen; Arcus, Ferro, Meulensteen, Flamingo, Wittek; Bero, Tronstad; Manhoef, Frederiksen, Sankoh (62. Huisman).