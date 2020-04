‘Het seizoen nietig verklaren, zoals bij de amateurs’

Vitesse: Bij slot seizoen resten nog grote vraagstuk­ken

21 april ARNHEM - De KNVB wil het seizoen 2019-2020 definitief afblazen. Vitesse gaat mee in de lijn van de voetbalbond, die volgt vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Het is nu zaak de consequenties in beeld te brengen en beleid voor het nieuwe voetbaljaar uit te stippelen.