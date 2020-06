Het seizoen van Vitesse: ellende op het veld en in de bestuurskamer

De aftocht van Leonid Sloetski, de rel rond enfant terrible Riechedly Bazoer, drie trainers in één seizoen, een buitenproportioneel miljoenentekort en een Honda zonder versnelling. Zie hier in een notendop het seizoen 2019-2020 van Vitesse. Het voetbaljaar geldt als drama in Arnhem. De Gelderse eredivisionist is in een depressie gegleden.

Tobben in de top

Het verval begint altijd in de top. Met de entree van Valeri Oyf, eerst als commissaris daarna als eigenaar, is de sfeer bij Vitesse sinds 2016 langzaamaan veranderd. De Rus voert de regie. Hij is, samen met commissaris Yevgeni Merkel, veel nadrukkelijker aanwezig dan zijn voorganger Alexander Tsjigirinski.



Maar het clubbeleid is ondoorzichtig. Oyf wil bezuinigen, maar Vitesse presenteert in de herfst van 2019 verschrikkelijke cijfers voor het boekjaar 2018-2019. Van een winst van 9 miljoen euro in het ene jaar naar een tekort van 16,5 miljoen in het andere jaar.



Dat is een verschil van 25 miljoen. Vitesse leeft financieel ver boven zijn stand. En wat wil de club nu eigenlijk? Wat is de huisstijl? Wat is het karakter? Wat willen de Russen met Vitesse? In alles ontbreekt helderheid.