Het wordt een feest met Sloetski

video Sloetski: België wereldkam­pi­oen en Vitesse gaat aanvallen

22 juni ARNHEM - Leonid Sloetski is gearriveerd bij Vitesse. De eerste Russische trainer in de eredivisie zorgt bij binnenkomst al voor een lach in Arnhem. Maar hij wil vooral presteren. ,,We gaan aanvallen voor een topresultaat”, zegt hij.