Honda vermomt zich voor Vitesse

Les van Vites ‘Supporters ergeren zich mateloos aan dit Vitesse’

6 november ARNHEM - Vitesse zit in een herfstdip. De Arnhemse club heeft twee duels op rij verloren. Het voetbal is onder de maat. De wedstrijd tegen FC Groningen staat daarmee vrijdag in het teken van eerherstel. ,,De supporters ergeren zich wezenloos aan het spel van Vitesse”, stelt oer-aanhanger Bjorn Courbois in De Les van Vites.