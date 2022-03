Hooligans AS Roma vallen Vitesse-aanhangers aan in Ierse pub

Pijnlijk slot van Oekraïense avond Vitesse

ARNHEM - Als club van de Rus Valeri Oyf is Vitesse de oorlog in Oekraïne in gezogen. Op een bizarre avond, met een voortijdig einde door een vuurwerkbom, is alleen Sparta geholpen in de strijd om te overleven in de eredivisie (0-1).

