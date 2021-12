Horrorwinter of vrolijk kerstfeest voor Vitesse: december in met Italiaanse cijfers en twijfels over keeper Schubert

Euforie in Europa. Doldwaze avonturen, zinnenprikkelend voetbal en sensationele ontknopingen. Maar hotseknotsbegonia in eigen land. Tenenkrommende optredens, chaos en dramatische nederlagen. In het voetbal van Vitesse wordt dit seizoen Dr. Jekyll en Mr. Hyde verenigd. De bekoring is altijd net zo dichtbij als de afschuw. In december kan nu de basis worden gelegd voor een succesvol 2022. Het programma biedt volop perspectief.