Hotseknotsbegonia in GelreDome: Achtervolger Vitesse faalt

Samenvatting Rode kaart Bazoer bij veelbespro­ken rentree: ‘Veel van wat er gezegd is, is niet waar’

14 maart Riechedly Bazoer keerde na een disciplinaire straf tegen FC Utrecht terug in het team bij Vitesse, maar de verdediger speelde de wedstrijd in Utrecht (3-1-zege) niet uit. Hij moest met een tweede gele kaart van het veld. Bazoer zei dat hij blij was dat hij terug was, ondanks zijn rode kaart.