Houwen tekent bij Vitesse bij, Faye niet

Vitessenaar Mount ster bij kwalificatie Engeland voor EK

25 maart SKOPJE – Mason Mount is de uitblinker in de kwalificatiereeks van Engeland Onder 19 jaar voor het EK van komende zomer. De schaduwspits van Vitesse scoorde zaterdag in Skopje twee keer bij de 3-0 zege op Letland. Daarmee zijn de Young Lions al zeker van de Europese titelstrijd.