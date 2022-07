Huisman jaagt vol zelfvertrouwen op basisplaats bij Vitesse: ‘Het is tijd om de volgende stap te zetten’

Schulden­vrij de markt op: leiding Vitesse blij met ‘belangrij­ke stappen’ in verkooppro­ces

ARNHEM - Verlost van schulden en alle aandelen in eigen beheer. Vitesse heeft belangrijke stappen gezet voor een overname in deze zomer, stellen algemeen directeur Pascal van Wijk en commissaris Henk Parren. ,,We waarborgen de continuïteit van de club en houden de sportieve ambities overeind.”

28 juni