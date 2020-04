Huurconflict GelreDome: Vitesse wil in gesprek met huisbaas

Van Wolfswin­kel: Gezondheid is alles, dat heb ik laatste zes maanden wel meegekre­gen

29 maart Het corona-virus heeft het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang eindigen we vandaag in Zwitserland bij Ricky van Wolfswinkel (31), spits van FC Basel.