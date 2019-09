Huurdeal beklonken: Vitesse neemt aanvaller Dicko over van Hull City

Dicko (27) is dit jaar bij Hull op een zijspoor geraakt. De spits uit Mali wordt bij Vitesse herenigd met Leonid Sloetski. De Rus, coach in Arnhem, haalde de aanvaller in 2017 als trainer van The Tigers op bij Wolverhampton Wanderers. Hij kostte de club uit het Championship destijds 3,5 miljoen pond. Vitesse kan nu ook alleen maar huren.

Sloetski is gecharmeerd van Dicko. De Malinees moet in de aanval voor meer mogelijkheden zorgen bij Vitesse. De club speelt zo in op de blessures van Charly Musonda en Hilary Gong. De Belg heeft terugkerende klachten in de knie. Gong is het gehele seizoen uitgeschakeld. De Malinees is op meerdere posities inzetbaar.