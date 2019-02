Huurling Dauda vindt Vitesse fantastische club: ‘Het voelt alsof ik hier al jaren zit’

Overtuigen­de en belangrij­ke zege Vitesse in Emmen

24 februari EMMEN - Vitesse heeft voor de derde keer in dit seizoen een uitzege behaald. De Arnhemse equipe pikte drie belangrijke punten in de subtop van de eredivisie op bij FC Emmen. Mohammed Dauda, Martin Ødegaard en Navarone Foor zorgden voor een terechte, overtuigende en ruime overwinning in Drenthe, die coach Leonid Sloetski dankbaar in ontvangst nam: 0-3.