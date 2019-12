Interim Oosting koestert punt bij debuut voor Vitesse: ‘Het moet nog veel beter natuurlijk’

Oosting (47) brengt als tussenpaus de revolutie naar Vitesse. De Drent is de opvolger van Leonid Sloetski. Na het Wolga-catenaccio krijgt de Hollandse School alle ruimte in Arnhem.



Daarvoor is de sloopkogel nodig. Anderhalf jaar van defensief denken is niet zomaar in een week uit te bannen.



Oosting startte daarom ook als hardliner in de hoofdstad van Gelderland. De interim vaardigde bij binnenkomst meteen een verbod uit op het spervuur aan lange ballen.



De Drent wilde een verzorgde opbouw van achteruit zien. Daarbij moest de aanvalslust terugkeren in Arnhem. Het avontuur. En uiteraard was het na de reeks van vijf nederlagen op rij zaak het vertrouwen te herstellen.