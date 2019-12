Interim Oosting ongeslagen met Vitesse, maar voor de polonaise is geen reden

,,De zege op Twente is erg lekker”, stelt Oosting. ,,We zitten in een lastige situatie. Dan is de overwinning zaligmakend. Maar op voetbaltechnisch vlak zijn we er duidelijk nog lang niet.”



Oosting is een perfectionist. Hij legt de lat hoog. Ook nu Vitesse na de herfstcrisis uit een diep dal moet kruipen.



,,We willen heel veel. Tegen Feyenoord was het optreden erg wisselvallig. Vooral de tweede helft was niet goed. Nu was de eerste helft heel slecht. Remko Pasveer redt ons. Laat dat duidelijk zijn. Verder was het voor rust een hardloopwedstrijd.”