‘Inzamelingsactie voor behoud Linssen bij Vitesse’

Les van VitesARNHEM - Vitesse heeft nog één route naar Europa. Dat is de competitie. Voor dat ultieme doel koestert alles en iedereen in het Arnhemse kamp topscorer Bryan Linssen. ,,Ik hoop dat hij blijft”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Wellicht moeten we een inzamelingsactie beginnen om hem te behouden.”

Vitesse is officieel in gesprek met Linssen (29). De aanvoerder en goaltjesdief beschikt over een aflopend contract in Arnhem. In juli kan hij transfervrij de deur uitstappen.



Met zijn goals staat de Limburger op het vizier van een rits aan clubs. Maar concrete belangstelling is er tot dusver niet. De markt moet ook weer op gang komen, nu de winterse transferperiode net voorbij is.

Quote Ik hoop dat hij denkt: ik heb het wel naar mijn zin in Arnhem

,,Linssen is na zijn twee goals tegen Heerenveen (afgelopen weekeinde, red.) gedeeld topscorer in de eredivisie”, zegt Courbois. ,,Het zou geweldig zijn als hij een nieuw contract tekent bij Vitesse. Maar ik kan de keuze voor een andere club heel goed begrijpen.



Dat hij ergens anders meer geld kan verdienen. Maar ik heb hoop. Ik hoop dat hij denkt: ik heb het wel naar mijn zin in Arnhem. En dat hij dan blijft.”

‘Zelfvertrouwen is broos'

Bij Vitesse is de rust terug na de zege op Heerenveen. Courbois zag bij vlagen goed voetbal. Hij zag ook de worsteling van een kwartier voor rust, met twee goals van de Friezen. ,,Het zelfvertrouwen is broos”, stelt hij.



,,Soms heeft dat zijn weerslag op het spel. Maar we spreken ook over Vitesse, de subtop van de eredivisie. Ik zag wel drive naar voren. Eli Dasa vertaalde dat. Hij levert wel een belangrijke bijdrage aan de eerste goal van Linssen.”

Quote Het kwartje valt nog steeds niet bij Bazoer

Riechedly Bazoer is door coach Edward Sturing juist naar de reservebank gedirigeerd. De topaankoop van de zomer moet meer defensieve arbeid verrichten. Hij heeft de concurrentiestrijd met Oussama Tannane verloren.



,,Ik zou er met dat talent alles aan doen”, vertelt Courbois. ,,Maar dat kwartje valt nog steeds niet. Dan is het terecht dat Sturing hem op de bank zet. Hoe pijnlijk dat ook is.”

‘PSV ligt Vitesse totaal niet’

Voor Vitesse staat de topper tegen PSV op het programma. Dat is de nummer 6 van de eredivisie tegen de nummer 4.



,,PSV is de angstgegner van Vitesse”, stelt Courbois. ,,Wij hebben in GelreDome nog nooit gewonnen van PSV. Afgelopen jaar werd het wel 3-3. Dat kostte PSV min of meer het kampioenschap. Maar PSV ligt Vitesse totaal niet.”



Na stevig aandringen voorspelt de oer-supporter dan toch een zege. ,,Oké, dan winnen we met 2-0. Dan denk ik maar zo: hoe langer de zege uitblijft, hoe dichterbij die dan toch komt. Ja, je moet toch wat.”