Jamal Blackman: De grote onbekende van Vitesse

Hij draagt nummer 23. In potentie is hij een basisklant. Met ervaring in de championship bij Leeds United, Middlesbrough en Sheffield United. Hij meet ook 2.03 meter, dus is hij lastig over het hoofd te zien.



Maar Jamal Blackman is de grote onbekende van Vitesse. Hij is de doelman zonder speelminuten. Het beloftenteam nog meegerekend.