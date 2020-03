Jay-Roy Grot: Fluitconcerten supporters doen pijn, met goal valt last van mijn schouders

Grot (21) doorbrak de status-quo in GelreDome in een gedrocht van een voetbalwedstrijd. ,,Dit is een heel waardevolle overwinning voor ons’’, sprak de huurling van Leeds United na afloop.



,,We verloren de voorbije weken (2-1 van PSV en 4-3 van PEC Zwolle, red.). Dit hadden we echt nodig. Dat we dan winnen in een slechte wedstrijd maakt even niet zo veel uit.’’



,,Voor mij is dit geweldig. Ik moet van de trainer (Edward Sturing, red.) mijn snelheid gebruiken. Dat heb ik goed gedaan, denk ik.’’

VAR

Grot vreesde even dat zijn goal afgekeurd zou worden. Vooraf leek Tim Matavz een overtreding te maken op Twentenaar Peet Bijen. Maar de zo fel bekritiseerde videoscheidsrechter (VAR) zag er geen overtreding in. ,,Ik was heel even onzeker of het doelpunt goedkeuring kreeg’’, zei Grot.



Hij raakte na de treffer geblesseerd. Grot verstapte zich en liep een kniekwetsuur op. De goal was ook zijn laatste daad in het duel. ,,Ik heb nu een stijve knie. De komende dagen zal wel duidelijk worden hoe ernstig dit is.’’

Fluitconcerten

Grot hoorde de fluitconcerten vanuit de aanhang van Vitesse bij zijn invalbeurt na 31 minuten wel. Dat was niet voor de eerste keer. De Arnhemmer werd dit seizoen al vaker bekritiseerd.



,,Dat is vervelend en ik heb daar zeker in het begin veel last van gehad. Maar ik zet het nu van me af. Ik doe mijn best en krijg nu de beloning. Daar put ik moed uit.’’