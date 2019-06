Jay-Roy Grot op radar Vitesse

Grot (21) staat onder contract bij Leeds United (tot juli 2021). De Engelse club nam hem in 2017 voor circa 700.000 euro over van NEC. In Nijmegen had Grot onder coach Ernest Faber zijn doorbraak bewerkstelligd.

In Leeds kwam Grot tot negentien duels. Vorig seizoen werd de aanvaller verhuurd aan VVV-Venlo. In 33 competitieduels bij de Limburgse club maakte Grot zes goals.

Grot komt voor komend seizoen niet in de plannen van United voor. Vitesse heeft nu interesse. Coach Sloetski ziet potentie in de Arnhemmer, die voorin op elke positie inzetbaar is. Maar er zijn meer clubs in de aanvaller geïnteresseerd. Grot is daarbij al in Edinburgh op bezoek geweest bij Hearts.