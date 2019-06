Jay-Roy Grot rond met Vitesse: ‘Jongensdroom komt uit. Mijn hart ligt in Arnhem’

Grot (21) is een geboren en getogen Arnhemmer. Hij voetbalde in de jeugd bij Vitesse 1892 en ESA. Maar hij genoot zijn profopleiding bij NEC. Grot debuteerde in 2015 tegen Excelsior (in een duel met als matchwinnaar Navarone Foor, nu ook uitkomend voor Vitesse). Nadat hij in 2017 onder coach Ernest Faber definitief doorbrak in Nijmegen, werd hij opgepikt door Leeds United. Daarmee was een som van circa 800.000 euro gemoeid. Grot staat nog tot juli 2021 onder contract bij de Engelse club. Maar voor komend seizoen komt hij op Elland Road niet in de plannen voor. Vorig seizoen werd de aanvaller al verhuurd aan VVV-Venlo. In 33 competitieduels bij de Limburgse club maakte Grot zes goals.

Stap omhoog

De Arnhemmer is blij met zijn kans bij Vitesse. ,,Het voelt geweldig dat ik als geboren Arnhemmer nu ook echt in het shirt van Vitesse ga spelen”, stelt Grot.



,,Het is een jongensdroom voor mij, want mijn hart ligt in Arnhem. Vitesse is een grote en ambitieuze club. Vanaf het eerste moment is het gevoel goed bij Vitesse. Het is voor mij een stap omhoog en ik ga alles geven om bij te dragen aan de successen van de club.”



Technisch directeur Mohammed Allach ziet in Grot een veelzijdige aanvaller. Hij is op meerdere posities voorin inzetbaar. ,,Hiermee vergroten wij onze aanvallende mogelijkheden”, zegt Allach.