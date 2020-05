‘Jeugd van Vitesse moet nu ook echt een kans krijgen’

,,En dan moet je ook écht het vertrouwen geven aan die gasten”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Dan krijgt de selectie misschien ook weer een eigen gezicht.”



Vitesse besteedt jaarlijks circa 3 miljoen euro aan de opleiding. De kosten staan vooralsnog niet tegenover de baten. Talent breekt maar spaarzaam door in Arnhem. Het nieuwe contract voor Patrick Vroegh staat nu model voor nieuw beleid én hernieuwd vertrouwen in de kweekvijver op Papendal.



Vitesse biedt deze zomer Yassin Oukili, Brend Leeflang, Richie Musaba, Daan Huisman, Million Manhoef, Roy Kuipers en Thomas Buitink een serieus platform. Ook Enzo Cornelisse, zoon van oud-speler Tim Cornelisse, sluit aan.

,,Dat is mooi”, zegt Courbois. ,,Laat die jongen maar aan het grote werk ruiken. Ik vind dit een goede zaak voor Vitesse. Maar we moeten ook accepteren dat ze fouten gaan maken en dat dat punten gaat kosten. De club moet die gasten vertrouwen geven en tijd. Zodat ze leren en doorgroeien. Ik hoop dat dit de filosofie zal worden. Dat is goed voor de herkenbaarheid bij Vitesse en voor al de investeringen op Papendal.”

Trainerspost

In het kader van de herkenbaarheid kiest Vitesse op trainersvlak een andere koers. Technisch directeur Johannes Spors schuift landgenoot Thomas Letsch naar voren. De keuze is niet gevallen op clubman Edward Sturing, ook kandidaat.



,,Aan de ene kant zeg ik: ‘Zet hem op die positie’. Je weet wat je in huis hebt. Sturing denkt aanvallend, hij kent de club door en door en hij kent de jeugdspelers. In de coronacrisis had hij door kunnen gaan als hoofdcoach. De keuze is wel jammer. Een schande omdat je een clubicoon laat vallen, wil ik niet zeggen. Vitesse biedt hem gelukkig een andere functie aan. Dat moet ook wel. Sturing is een clubman. Je moet hem wel eren, want hij heeft ons vaak uit de stront getrokken.”

Volledig scherm Thomas Letsch. © Imago Sportfotodienst GmbH

Start voorbereiding

De spelersgroep van Vitesse gaat nu met vakantie. In principe start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zondag 28 juni. Dat kan eventueel nog een dag worden geschoven, want die training is door de coronacrisis normaliter niet openbaar.



Vitesse wil deze zomer het trainingskamp ook in Nederland beleggen. Dat was voor de uitbraak van het virus overigens al het idee. Naar verluidt strijkt de eredivisionist op de Veluwe neer.



,,Dat vind ik een heel goede zaak”, reageert Courbois. ,,Dan kunnen de supporters Vitesse weer volgen. Dat we wellicht ook oefenwedstrijden krijgen in de regio. Vitesse ging de afgelopen jaren de grens over. Naar Oostenrijk en zelfs Polen. Maar Vitesse is Arnhem en omstreken. Dat is de markt. Dan kun je de supporters wat bieden. In Polen kweek je geen betrokkenheid.”