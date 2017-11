Jimmy (15) start voetbalrel met roepen 'pannenkoek' in GelreDome: 'Zeker niks racistisch'

Dat heeft de Arnhemse club tegen hem gezegd. Daarmee is voor Vitesse de kous af. Nelissen: ,,De Belgische club en speler hebben mij aangegeven het ook hierbij te laten.’’



DVS'33 levert wel vaker jeugdspelers aan Vitesse die als ballenjongen optreden. Jeugdvoorzitter Bas van der Mooren woonden donderdagavond het Europese duel in het GelreDome bij. ,,Ik zat op 20 meter afstand en kon goed zien dat die speler boos was, maar heb niet gehoord wat er is gezegd.’’



Natuurlijk had Lubbersen de tanden op elkaar moeten houden, 'maar ik denk niet dat hij racistisch is geweest'. Van der Mooren houdt het ook op een misverstand.