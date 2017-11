Jonge Vitesse-fan dolblij met 'captain band' idool Kashia

Met een kartonnen bord vroeg de jongen vanaf de tribune de band van Kashia. Hoi Kashia, may I have you captain band?, had hij in het Engels met een zwarte stift op het bordje geschreven. Vrij vertaald betekent dat zoiets als: 'Hoi Kashia, mag ik je aanvoerdersband hebben?'.



De voetballer zag de jongen tijdens een laatste ronde over het veld staan en instrueerde een steward om de band aan het jongetje te geven. In een video van de Supportersvereniging Vitesse is te zien dat de jongen zijn vuist balde, nadat hij de aanvoerdersband van zijn idool had gekregen, om vervolgens dolblij naar zijn vader te rennen.