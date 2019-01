Joost de Wit: ‘Ik heb een groot respect voor ondernemers’

ReportageAMMERZODEN - Hij beheert miljoenen in een wereld waar de emotie regeert en de guillotine altijd klaar staat. Joost de Wit is directeur van Vitesse. Terug naar het dorp Ammerzoden, geboortegrond van een gepassioneerde bakkerszoon.

De geur van vers gebakken brood, saucijzen en spijs tintelt de smaakpapillen. Ammerzoden baadt nog in de schemer van de ochtend in december, maar de ogen van Joost de Wit fonkelen. Hij neemt plaats in de bakkerij van het dorp, beheerd door zijn broer Jack. Hij glimt van trots.

,,De bakkerij is voor ons als familie decennialang het epicentrum van de wereld geweest”, vertelt De Wit. ,,Ik kom uit een echt gezin van middenstanders. Met vier broers. Mijn vader runde de zaak, maar iedereen werkte mee. Het was in onze jeugdtijd heel normaal dat het hele huis vol zat. Ook alle werknemers waren er. En dan gingen we samen aan de slag.”

Ondernemersgeest

De Wit (55) krijgt daar de ondernemersgeest mee. De zucht naar innovatie, schaalvergroting. Werelds denken. Die voert hem naar de hts, waar hij werktuigbouwkunde studeert. Naar de Erasmus voor bedrijfskunde. En die maakt hem ook zelfstandig ondernemer, interieurbouwer van internationale allure.

,,Mijn vader keek vooruit en werd met de jaren minder fit”, verhaalt De Wit. ,,Op een gegeven moment stelde hij ons als kinderen voor de keuze. ‘Er kan er één de bakkerij overnemen’, zei hij. Nou, die race was snel beslist. De jongste broer was negen, die wist nog niet eens wat een bakkerij was. Jack was vijftien. Hij vond school een hinderlijke onderbreking van het leven. De opvolging was helder. En de rest moest zelf de kost gaan verdienen, zei ons vader dan.”