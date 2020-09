Juventus-talent Touré bij Vitesse voor afhandeling transfer

Touré geldt als multifunctionele speler. Hij brengt kracht mee en kan zowel rechts achterin, in de as van de defensie, als in de rol van controleur op het middenveld uit de voeten. De Duitser van ouders uit Guinee wacht nog op zijn grote doorbraak in het profvoetbal. Als voormalige jeugdinternational heeft hij een verleden bij Werder Bremen en Red Bull Leipzig. Hij staat bij Juventus op de lijst bij het team Onder 23 jaar.