Karavaev voor recordbedrag van Vitesse op weg naar Zenit St. Petersburg

Karavaev (23) wordt al lange tijd met Zenit in verband gebracht. Maar bij Vitesse is nu sprake van een last-minute transfer. Zenit heeft zich zondagavond pas concreet gemeld. De Arnhemse club heeft een vraagprijs van naar verluidt 8 miljoen euro neergelegd in Rusland, inclusief een doorverkooppercentage. Van een akkoord is momenteel nog geen sprake. Vandaag is de slotdag van de transferperiode in Nederland en Rusland . De markt sluit om 23.59 uur.

Vaste waarde

Vitesse nam Karavaev in januari 2018 over van Sparta Praag. De Rus werd al snel vaste waarde in Arnhem. Hij kwam eerder uit voor CSKA Moskou, FK Jablonec en Dukla Praag. De voorbije maanden werd hij opgenomen in de nationale selectie van Rusland.



Zenit toonde afgelopen jaar meermaals interesse in Karavaev. De scouts van de Russische club togen geregeld naar Arnhem. Daarbij was er contact met Leonid Sloetski, coach van de Gelderse eredivisionist.



Vitesse kan de miljoenen van Zenit goed gebruiken. Clubeigenaar Valeri Oyf voert bezuinigingen door in Arnhem, omdat de kosten de inkomsten met miljoenen overstijgen.