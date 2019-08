Karavaev wordt linkse rakker bij Vitesse

Chel­sea-uitblinker Mount kan op Wembley debuteren voor Engeland

29 augustus Mason Mount maakt in zijn eerste wedstrijden in de hoofdmacht van Chelsea veel indruk en dat is ook bondscoach Gareth Southgate niet ontgaan. De 20-jarige aanvallende middenvelder, die in het seizoen 2017-2018 speelde voor Vitesse, is opgeroepen voor het Engels elftal en kan volgende week op Wembley debuteren.