Kashia: Alleen zege geeft Vitesse nu ruimte

,,Alleen een zege geeft Vitesse nu ruimte”, stelt Kashia. ,,In zo’n situatie hebben we onszelf wel gemanoeuvreerd.” Kashia (30) kijkt terug op een hectische week in Arnhem. Vorige week zaterdag, na het verlies bij NAC (1-0) kondigde zich de breuk van Vitesse met Fraser al aan. Er was crisisberaad op Papendal. De boodschap was daarmee helder. De Georgische aanvoerder van de eredivisionist trad diezelfde avond nog naar voren, nadat supporters op het complex van Vitesse hun ongenoegen uitten over de prestaties. Kashia nam het op voor Fraser.

,,De trainer wegsturen gedurende het seizoen is natuurlijk slechte zaak”, zegt Kashia. ,,In de groep is er teleurstelling dat het zover heeft moeten komen. Want de spelers zijn vooral verantwoordelijk voor het resultaat. Voetbal is hard. We mogen niet vergeten dat we met Henk een grootse prestatie hebben neergezet (veroveren KNVB-beker in 2017, red.). Maar wij moeten ook door.”