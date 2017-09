Kashia: Vitesse is in Nice vermoord

Vitesse kon Nice bijbenen, maar tegelijk ook weer niet, stelde de aanvoerder van de bekerwinnaar van Nederland. Het was de harde les van een avond in over de grenzen. ,,Die goals zijn exemplarisch voor hun klasse’’, legde Kashia uit. ,,Elke fout wordt afgestraft. Nice is killing. Wij zijn hier vermoord.’’

,,Ik had in de eerste helft niet het idee dat Nice ons wegtikte. Ze waren niet twee keer zo goed, of zo. Maar wij gaan in de fout en zij profiteren er meteen van. Dat is de kwaliteit van Nice. En die is er in de eredivisie niet of nauwelijks. Maar in Europa komen we dat wel tegen. Daarmee heeft deze nederlaag dus ook waarde. Hoe bitter dat ook is.’’