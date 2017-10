Kashia vreest niet voor hectische interlandweek in Georgië

Maar voor Kashia (30) ligt dat even anders. Is de actie van de aanvoerders in de eredivisie om een regenboogband te dragen voor de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de sport in Nederland goed ontvangen, in het conservatieve Georgië roept het initiatief discussie op. Er is zelfs een roep om een boycot van de Vitessenaar in het nationale team.