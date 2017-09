Vitesse loopt kater op bij Airborne-wedstrijd

Tempo

Tegen een defensief VVV had Vitesse bijna voortdurend balbezit, maar waren de kansen schaars. Het tempo en de balcirculatie lagen gewoonweg veel te laag. Tim Matavz kreeg een kans nadat Kashia de bal met het hoofd teruglegde, maar de Sloveen miste kracht in zijn schot. Thomas Bruns zag verder een kopbal ternauwernood gered worden door VVV-doelman Lars Unnerstall.

Wisselingen

Niet zozeer de wisselingen leverden de openingstreffer voor Vitesse op, maar een fout van VVV-invaller Jonathan Opoku. Die speelde verkeerd terug, waarna Tim Matavz als een sluipschutter toesloeg. De Sloveen pakte even de ruimte en schoot laag raak: 1-0. Het was de vijfde opeenvolgende wedstrijd dat de spits van Vitesse scoorde.

Uitstel

Die treffer was niet genoeg voor de Arnhemmers. VVV nam het initiatief en kreeg in de slotfase ook een geweldige kans. Een inzet van Lennart Thy werd door Miazga ternauwernood geblokt. Het was uitstel van executie. In de slotminuut versierde Thy een strafschop. Die schoot Leemans binnen: 1-1.