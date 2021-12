Keeperskwestie Vitesse: Op Schubert vertrouwen, of kiezen voor Houwen?

Vitesse staat voor het duel met Cambuur. De Arnhemse club wil in Friesland de weg omhoog inzetten. In de aanloop naar de confrontatie in Leeuwarden illustreren twee momenten, opgesloten in één week, de discussie bij de eredivisionist rond doelman Markus Schubert. De Duitser, die op zondag goed wegkomt met zijn blunder tegen AZ, omdat de goal van Vangelis Pavlidis wordt afgekeurd. En dan het filmpje van de UEFA, met de twee katachtige reflexen van Jeroen Houwen in de Europese wedstrijd tegen Stade Rennais.