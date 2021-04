Keeperspad uitgestippeld bij Vitesse: Houwen beoogd opvolger Pasveer

Jeroen Houwen is bij Vitesse als enige nog over van de legendarische lichting 2017. Hij is telg van de groep die de KNVB-beker heeft gewonnen, tot op de dag van vandaag de enige prijs uit de clubhistorie. Maar vier jaar later wacht hij nog op zijn doorbraak. De 90 minuten in de Veste van Twente, zaterdagavond, vormen een intermezzo. Zijn ‘Moment’ komt nog.