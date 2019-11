‘Keizer Keisuke’ heeft nu al de sterstatus bij Vitesse: Welkom in het circus Honda

Hij heeft nog geen knikker geraakt. En met een laatste optreden in mei zijn er gerede twijfels over wedstrijdritme. Maar de camera’s klikken lustig in de mediaruimte op Papendal. Keisuke Honda verschijnt voor een speciaal ingelaste perspresentatie op het podium. Hier is de nieuwe ster van Vitesse.

,,Dat wordt een wekelijks ritueel”, zegt een journalist uit het Aziatische land. ,,Honda is een fenomeen in Japan. Een influencer. Een filantroop ook. Hij zet zich veel in voor goede doelen. Hij is een hit op YouTube. Honda is zelfs nog druk als zakenman. Hij is in alles mediageniek.”