KNVB-beker miljoenenspel voor Vitesse: ‘Wij zijn klaar voor Heracles’

Vitesse in KNVB-be­ker naar Heracles: Het kaartenfes­ti­val, Martin Ødegaard, ‘DJ Superstar’ en de Zwarte Panter

21 januari ARNHEM - Vitesse zet vol in op de KNVB-beker. De Arnhemse club treft woensdag in de achtste finales in Almelo eredivisionist Heracles. Bij winst koerst de equipe van Edward Sturing in de kwartfinale af op een clash met Ajax, dat in deze ronde moet afrekenen met tweededivisionist Spakenburg.