KNVB-beker Vitesse: Schande van Swift uitwissen

Strafschoppen

Slecht kunstgras

Vitesse moet nu weer naar Noord-Holland. Volendam is ook een zaterdaghoofdklasser. En de Arnhemse club krijgt opnieuw te maken met kunstgras, dat niet meer in beste staat verkeert. Volendam zou dit jaar een nieuwe mat krijgen, maar de renovatie is uitgesteld. ‘De kwaliteit van veld 1 is weliswaar niet optimaal, maar volgens de KNVB-norm wel goed genoeg om er komend seizoen nog op de trainen en er wedstrijden op te spelen’, zo is het gemeentelijk verdict.

Speerpunt

In 1912 was Haarlem in de eindstrijd te sterk (0-2). In 1927 verloor de Arnhemse club van VUC (1-3). In de meer recente historie bereikte Vitesse in 1990 de eindstrijd. In De Kuip won PSV (0-1). Bij de vierde keer was het raak. Op 30 april 2017 versloeg de Arnhemse club onder leiding van Henk Fraser AZ: 2-0. Ricky van Wolfswinkel vergaarde eeuwige roem met zijn twee goals in Rotterdam.