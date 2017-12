KNVB: Inhaalduel Vitesse mogelijk naar 20 december

De KNVB wil het afgelaste duel zo snel mogelijk laten spelen. Officieel is er voor de winterbreak geen mogelijkheid. Komende week is er een midweekse speelronde in de eredivisie, met Vitesse op woensdag in GelreDome tegen Willem II.

Volgende week staat de derde ronde van de KNVB-beker op het programma. Sparta en Vitesse zijn in dat toernooi weliswaar uitgeschakeld, maar volgens de KNVB-regels mogen er tijdens een bekerronde geen competitiewedstrijden worden afgewerkt. ,,We gaan dus bekijken of 20 december toch mogelijk is”, stelt de Wageninger Bluyssen. ,,De wedstrijd nog voor Nieuwjaar spelen, heeft onze voorkeur. Maar het is niet gezegd of dat binnen onze regels gaat lukken.”