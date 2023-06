KNVB stelt Integis aan voor forensisch onderzoek naar rol Abramovitsj en Amerikaanse overname Vitesse

Integis, met hoofdkantoor in Velsen-Zuid, moet achterhalen waar de Common Group de fondsen vandaan haalt. De firma uit de VS wordt geleid door Parry. De zakenman uit New York werkt met een groep van investeerders, die wereldwijd actief zijn.

Russen van toneel verdwenen

Parry kan ‘vanwege vertrouwelijkheid’ geen mededelingen doen over zijn zakenpartners. Hij stelt tegenover de KNVB wel alle openheid te betrachten. De Amerikaan heeft via de Common Group inmiddels 10 miljoen dollar in Vitesse gestoken, als lening. Daar bovenop komt een tweede miljoenenlening voor dit seizoen.

Knelpunt

Integis legt niet alleen Parry en de Common Group onder een vergrootglas, het accountantsbureau doet ook onderzoek naar de rol van van Abramovitsj bij de Russische overname van Vitesse in 2010 en de daaropvolgende jaren. Uit gelekte documenten in Cyprus zou blijken dat de oligarch in zijn tijd als eigenaar van de Engelse topclub Chelsea in het geheim voor ten minste 117 miljoen euro in de eredivisionist heeft gestopt. Dat was niet geoorloofd. Het geld van de miljardair zou via brievenbusfirma’s indirect naar Arnhem zijn gevloeid. De onthullingen komen van de Britse krant The Guardian met hulp van het Bureau of Investigative Journalism.