Kozlowski twijfelgeval bij Vitesse, Isimat-Mirin niet mee naar PSV

Dat betreft allereerst Cocu, die als trainer terugkeert in Eindhoven. Hij was vijf jaar hoofdtrainer in de Lichtstad en werd driemaal landskampioen. Chris van der Weerden was toen al assistent en reist nu mee als co-trainer in Arnhemse dienst. Isimat-Mirin maakte deel uit van de succesvolle spelersgroep in Brabant. Hij sloot onlangs transfervrij aan in de Gelderse hoofdstad.