Kwaliteitsimpuls is hard nodig, maar onzekerheid overheerst bij Vitesse door overnameproces

Vitesse bevindt zich bij de start van de eredivisie in een ingewikkelde situatie. Het team heeft dringend een kwaliteitsimpuls nodig. Met het huidige elftal wordt een plek in de middenmoot van de eredivisie al een uitdaging. Alleen zorgt de eigenaarswissel nog altijd voor onduidelijkheid en onzekerheid.

Als er eind september een nieuwe elftalfoto van Vitesse wordt gemaakt, hoopt trainer Thomas Letsch op een heel andere afbeelding. De selectie die onlangs is vastgelegd op beeld is flinterdun en heeft dringend een kwaliteitsimpuls nodig. Doordat veel vaste krachten deze zomer transfervrij zijn vertrokken of werden gehuurd zijn er nu slechts achttien eredivisiewaardige spelers.

Tegelijkertijd zit Vitesse midden in een overnameproces. Dat zorgt nog altijd voor veel onduidelijkheid en onzekerheid. De Rus Valeri Oyf heeft in juni afstand gedaan van zijn aandelen en de schuld van 155 miljoen euro kwijtgescholden.

Daardoor kon de club zelfstandig en schuldenvrij op zoek naar een nieuwe eigenaar. Die is gevonden, maar volgens de club duurt het nog tot eind deze zomer voordat de juristen alles hebben geformaliseerd. Vitesse doet nog altijd geen mededelingen over de koper. In het geruchtencircuit circuleren allerlei namen. Van de City Group en Red Bull tot de familie Platek en Todd Boehly van Chelsea.

Om iets van de onzekerheid weg te nemen, is er een intentieverklaring getekend. Ook stelt de clubleiding dat de sportieve ambities overeind blijven, de play-offs om Europees voetbal bereiken is het doel. Die ambities zijn alleen nog niet vertaald naar een competitieve selectie. Met het huidige team wordt een plek in de middenmoot al een uitdaging.

Volledig scherm Vitesse-speler Million Manhoef in actie tijdens de oefenwedstrijd tegen OFI Kreta. © Pro Shots / Paul Meima

Vitesse heeft vooralsnog met name in de achterhoede zaken gedaan, maar de juiste samenstelling is nog niet gevonden. Melle Meulensteen is als vervanger van Riechedly Bazoer wel zeker van zijn plek. Dat lijkt ook te gelden voor Ferro, gehuurd van Benfica. Tomas Hájek, Enzo Cornelisse en Ryan Flamingo strijden om de andere plek.

Het grootste probleem van Vitesse ligt in de voorste linie. Het team kampt met een ernstig gebrek aan scorend vermogen. De huidige spelersgroep is op basis van het afgelopen seizoen — in het gunstigste geval — goed voor zo’n 25 competitietreffers.

Daarnaast ontbreekt een creatieve geest in het team, een probleem dat speelt sinds het vertrek van Oussama Tannane vorig seizoen. Op dit moment is Vitesse vooral afhankelijk van de vleugelverdedigers en komt daarnaast de meeste creativiteit van Million Manhoef, het 20-jarige talent dat vorig seizoen stand-in was van linksback Maximilian Wittek en nu als één van de twee aanvallende middenvelders speelt.

In de laatste maand van de transferperiode zijn dus alle ogen gericht op technisch directeur Benjamin Schmedes. Hij moet Vitesse voorzien van aanvallende versterkingen. Daarbij zal de Duitser wel creatief te werk moeten gaan, want door de eigenaarswissel is een budget niet bekend. Grote transfersommen kunnen bovendien niet worden betaald, zoals al jaren het geval is.

Op de nieuwe elftalfoto die begin september wordt gemaakt, zullen daarom de nieuwe gezichten voornamelijk bestaan uit transfervrije aanwinsten en huurlingen.