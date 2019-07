Lamprou komt als eerste keeper naar Vitesse

Lamprou (27) komt transfervrij over van Ajax. Hij neemt een topsportcultuur mee naar Arnhem. In dat is hij het evenbeeld van Pasveer, op papier eerste doelman bij de eredivisionist. Het grote verschil zit in ervaring en lengte.



Pasveer is 35 jaar. Hij heeft Heracles en PSV als bagage. Hij is een ervaren rot van 1,88 meter. De Tukker is ook oer-fanatiek. Hij mag dan met een polsblessure niet kunnen keepen, hij traint al weken als bezeten bij Vitesse.