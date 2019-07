'Lastige jongen’ Tannane op jacht naar eerherstel bij Vitesse

Oussama Tannane staart vanaf het bankje voor de dug-out over het veld van Stadion am Böllenfalltor. Naar de hijskraan en graafmachine aan de andere kant. Er wordt een compleet nieuwe tribune uit de Duitse grond gestampt, van het cultstadion met sintelbaan blijft bitter weinig over.



De bouwput van SV Darmstadt 98 is deze zaterdag het theater van Tannanes rentree. De oefenwedstrijd van Vitesse tegen de Tweede Bundesligaclub (1-0 winst) is zijn eerste duel sinds eind januari.



,,De afgelopen maanden hebben wel wat met mij gedaan’’, zegt Tannane. ,,Het was een heel emotionele periode.’’