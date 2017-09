Lazio-fans missen wedstrijd door stennis bij stadionkassa

Politie: geen noemenswaardige problemen rond Vitesse - Lazio

7:57 ARNHEM - De wedstrijd tussen Vitesse en Lazio Roma, gisteravond in het GelreDome in Arnhem, is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat meldt de politie. Dit hoewel vooraf werd gevreesd voor incidenten met Lazio-supporters.